Александр Лукашенко объявил благодарность могилевскому травматологу, обвиняемому по «делу ортопедов»

Александр Лукашенко объявил благодарность бывшему заведующему травматологическим отделением Могилевской областной больницы Олегу Абелевичу, который проходит обвиняемым по «делу ортопедов», пишет издание «Магілёў. media».

4 мая Лукашенко объявил благодарности нескольким врачам Могилевской областной больницы, сообщала БЕЛТА. Он поблагодарил Абелевича «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению».

В своей публикации БЕЛТА назвала Абелевича заведущим травматологическим отделением, хотя он уже около двух недель работает рядовым травматологом в Могилевской городской больнице скорой помощи, пишет «Магілёў. media». По информации издания, врача перевели на эту должность после того, как он вышел из СИЗО в конце апреля.

28 апреля издание «Зеркало» сообщало, что как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении, а некоторые из них вернулись на рабочие места.

По «делу ортопедов» задержали 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.