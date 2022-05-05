Политика Виктора Бабарико поместили в штрафной изолятор, сообщает его команда в телеграм-канале.

Вчера и сегодня адвокат пытался посетить Бабарико в колонии, но встречу не разрешили, мотивировав это тем, что он находится в штрафном изоляторе, пишет канал со ссылкой на родственников политика.

Дата водворения в штрафной изолятор и срок взыскания неизвестны. По неподтвержденной информации правозащитного центра «Вясна», Бабарико поместили в ШИЗО на 20 суток.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Украл (почти) все дивиденды. В чем обвиняют Виктора Бабарико — политика, который официально так и не стал кандидатом в президенты

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.