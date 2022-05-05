Провластный телеграм‑канал сообщает об уголовном деле против корреспондента Intex‑Press за фото российской военной техники

Против 23-летнего корреспондента барановичского издания Intex-Press возбудили уголовное дело по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), сообщает провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

Судя по всему, речь идет о Юрии Гонцаревиче — журналист с таким именем указан в авторах издания, а на его фото в соцсетях тот же человек, что и в «покаянном» видео, опубликованным «Обратной стороной». В редакции Intex-Press рассказали «Медиазоне», что Гонцаревичу присудили 10 суток ареста по административному делу. По какой статье осудили журналиста, неизвестно.

В «покаяльном» видео корреспондент рассказывает, что отправлял фото «предположительно, российской военной техники» изданиям «Зеркало» и «Радыё Свабода».

«24 февраля я сделал скриншот на сайте погоды windy.com, на котором была изображена, предположительно, военная техника российской федерации. Я сделал скриншот и отправил этот скриншот в редакцию Тут.бай, ныне "Zerkalo.io". 1 марта, подойдя к барановичскому военному аэропорту, я сфотографировал, предположительно, военный самолет российской федерации. Взял в редакции фотоаппарат и сделал на него фотографии. Через сутки, может, чуть больше отправил их в чат-бот редакции "Радыё Свабода" с подписью "Аэродром Барановичи"», — сказал Гонцаревич.