Александр Лукашенко уволил министра лесного хозяйства; ранее СМИ сообщали о его задержании

Александр Лукашенко уволил министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Никаких подробностей в пресс-релизе нет.

В конце апреля «Наша Ніва» и «Белсат» со ссылкой на свои источники написали, что сотрудники ГУБОПиК задержали Виталия Дрожжу. В приемной министерства журналистам Zerkalo не подтвердили эту информацию и ответили, что Дрожжа на больничном. Пресс-секретарь министерства Анастасия Мацкевич отказалась давать комментарий «экстремистским ресурсам».

5 апреля 2018 года Виталий Дрожжа назначен Министром лесного хозяйства. До этого он с 2008 по 2013 руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до апреля 2018 года работал гендиректором Национального парка «Браславские озера».