Минздрав приостанавливает действие лицензий медицинских центров «ЛОДЭ» и «Клиника А1»

Министерство здравоохранения приостановило действие лицензий на деятельность медцентров «ЛОДЭ» и «Клиника А1» с 16 мая. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава.

Решение приняли на заседании лечебно-контрольного совета Минздрава 4 мая, где рассматривали вопросы нарушения законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и лицензировании в медцентрах «ЛОДЭ» и «Клиника А1».

Межведомственная комиссия, созданная КГК, провела внеплановую проверку в центральном офисе «ЛОДЭ», а также его филиалах в Гродно и Бресте. Как пишет Минздрав, в ходе проверки были выявлены грубые нарушения законодательства: нарушение требований клинических протоколов, наличие просроченных лекарств, нарушение организации оказания неотложной и педиатрической помощи и другие.

На «Клинику А1» в Минздрав поступило три обращения от граждан по вопросам качества и организации медпомощи, сообщает ведомство. Комиссия Минздрава выявила в медцентре грубые нарушения: законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии, клинических протоколов, порядка проведения медосмотров и другие.