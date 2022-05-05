МВД признало «экстремистским формированием» гражданскую кампанию «Наш Дом» и ее страницы в соцсетях

МВД признало международный центр гражданских инициатив «Наш Дом» и ее страницы в соцсетях «экстремистским формированием».

Гражданская кампания «Наш Дом», возглавляемая активисткой Ольгой Карач, была создана в 2004 году на базе одноименного витебского издания. Кампания называет своей целью общественно-просветительскую деятельность в области базовых прав человека.

Ольга Карач является фигуранткой дела «Отрядов гражданской самообороны», которые КГБ признал террористической организацией. Активистку обвиняют в пособничестве в подготовке к акту терроризма группой лиц или по предварительному сговору (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК) и акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК). В 2021 году КГБ внес Карач в список лиц, причастных к «террористической деятельности».

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны 55 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.