Суд приговорил минчанина к трем месяцам ареста за надпись «Нет войне» на заборе

Суд Ленинского района приговорил 37-летнего минчанина Ивана Корабельникова к трем месяцам ареста за надпись «Нет войне» на заборе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Татьяна Шотик признала жителя Минска виновным в осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК).

Согласно обвинению, 1 марта минчанин в состоянии алкогольного опьянения нанес на бетонный забор надпись «Нет войне» красной краской, что «значительно снизило эстетические характеристики бетонного забора». Ущерб от антивоенной надписи оценили в 14 рублей 59 копеек. Один из свидетелей — инженер «Агрокомбината №2» — рассказал, что Корабельников уже компенсировал материальный ущерб, пишут правозащитники.

Житель Минска признал вину частично. Он рассказал, что нанес надпись после просмотра новостей для того, чтобы высказать свою позицию, после чего минчанина задержали сотрудники ОМОНа. Корабельников также отметил, что хотя «эстетические характеристики забора снизились», на его функционал это не повлияло, передает «Вясна».