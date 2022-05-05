Суд приговорил к 15 годам колонии гомельчанку, которая оставила новорожденного сына в выгребной яме

Гомельский областной суд приговорил местную жительницу к 15 годам колонии общего режима по обвинению в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью (часть 1 статьи 14, пункт 2 и пункт 6 части 2 статьи 139 УК), пишет «Гомельская правда».

«Мне нечего сказать. Да, я виновата, но мне нечего сказать», — передает последнее слово обвиняемой издание.

15 октября 2021 года гомельчанка родила ребенка в общественном туалете и оставила его в выгребной яме. Спасатели обнаружили мальчика и доставили в реанимацию, где его состояние оценили как тяжелое. Ребенок выжил, сообщает «Гомельская правда».

Жительницу Гомеля задержали в тот же день. Как писал СК, у женщины диагностировали преждевременные роды, хроническую никотиновую интоксикацию и алкогольную зависимость.