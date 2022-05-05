ГУБОП задержал тиктокершу за антивоенные видео и участие в протестах 2020 года

ГУБОП задержал тиктокершу за то, что она публиковала в своем аккаунте антивоенные видео и участвовала в протестах 2020 года, утверждается в телеграм-канале ведомства.

Силовики опубликовали видео с несколькими тиктоками девушки. Также в ролике она на камеру рассказывает, что ее задержали за участие в протестах 2020 года и использование протестной символики. «Также все это время вела инстаграм и тикток, в котором негативно отзывалась о военных действиях России на территории Украины», — говорит она.

ГУБОП утверждает, что «вонючая недоблогерша получила чистое койко-место в чистой камере с несколькими уголовными составами», однако официальной информации о возбуждении против нее уголовного дела нет.

На момент публикации на тикток задержанной подписано 2 485 человек.

В конце апреля ГУБОП задержал троих студенток за тиктоки с цитатой Лукашенко о «нападении на Беларусь», однако «принял решение не ломать им судьбы и оставить на свободе».