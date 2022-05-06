Против предпринимательницы из Смолевичей, у которой на передержке умерли 20 собак, возбудили уголовное дело

Милиция нашла 20 трупов собак в деревне под Смолевичами; против женщины, которая занималась их передержкой, Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 339-1 УК), сообщается на сайте ведомства.

27 апреля в милицию обратился волонтер с просьбой провести проверку в отношении индивидуальной предпринимательницы из Смолевичского района по факту жестокого обращения с животными.

По информации следствия, 35-летняя женщина занималась передержкой собак до момента, пока не найдется старый или новый хозяин животного. При осмотре помещещения для содержания собак в деревне Высокие Ляды Смолевичского района оперативники обнаружили трупы 20 собак и останки еще двух.

«Согласно патологоанатомическим исследованиям, причиной смерти животных явилось истощение и обезвоживание», — пишет СК.