Суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил к 6 годам лишения свободы россиянку Софью Сапегу, летевшую на рейсе Ryanair вместе с Романом Протасевичем, сообщает сотрудница издания «СБ.Беларусь Сегодня» Людмила Гладкая.

Позже телеграм-канал Верховного суда уточнил, что россиянку признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК). Ранее сообщалось, что Сапегу обвиняют по семи статьям УК, статья 179 среди них не называлась.

Кроме того, в пользу потерпевших с Сапеги взыскали материальную компенсацию морального вреда на сумму в 167 500 рублей и госпошлину в 7 488 рублей по гражданским искам, написал телеграм-канал Верховного суда.

Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта. Издание Sputnik писало, что о закрытии дела ходатайствовал гособвинитель, аргументировав это тем, что «в материалах дела есть запрещенный контент». Корреспондентка «Минской правды» Диана Шибковская писала, что Сапега поддержала ходатайство, «так как в его ходе могут быть озвучены персональные данные официальных лиц».

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По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

Всего в телеграм-канал разместили персональные данные не меньше 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и госслужащие. По утверждению Генпрокуратуры, после публикации в адрес потерпевших начали поступать угрозы.

Ведомство отметило, что Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Также девушка «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

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23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). В итоговом обвинении двух из трех этих статей нет.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.

Обновлено в 12:00. Добавлена информация о двух статьях, по которым Софью Сапегу признали виновной.