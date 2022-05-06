Суд в Минске приговорил россиянку Веру Цвикевич к году колонии

Суд Московского района Минска приговорил к году колонии гражданку России Веру Цвикевич — 25 августа 2020 года ее фотография на фоне силовиков попала на первую полосу газеты «Комсомольская правда». Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Ольга Малашенко признала Цвикевич виновной в организации и подготовке грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК).

27 января силовики задержали россиянку в Минске. На следующий день глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что ведомство будет «интересоваться судьбой» девушки. Позже российский консул встретился с задержанной.

31 января ГУБОПиК опубликовал видео Цвикевич, в котором она «раскаивалась» в участии «в несанкционированных митингах в Минске» после президентских выборов. Под музыку из фильма о зомби-апокалипсисе «28 дней спустя» Цвикевич уточнила, что «участвовала в сцепках на проезжей части около станции метро Немига».