МВД признало «экстремистскими формированиями» издание Kyky.org и сообщество «Чай з малинавым варэннем» и их страницы в соцсетях. «Экстремистским формированием» признали и проект «Чая з малинавым варэннем» — сообщество Filiżanka, которое публикует новости и смешные картинки о Польше.

В cписок соцсетей Kyky.org попал и телеграм-канал гражданской инициативы «Наш Дом», признанной «экстремистским формированием» 4 мая.

Kyky.org — онлайн-журнал, одним из соучредителей которого является бизнесмен Александр Василевич. В сентябре 2021 года суд Центрального района Минска признал телеграм-канал издания экстремистским.

«На указанном ресурсе публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам», — написали в МВД.

Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича отпустили в зале суда

Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» публикует юмористические картинки, основанные на новостях. Во время протестов в 2020 году сообщество освещало и политические события. Сейчас у канала больше 95 тысяч подписчиков.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны 57 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.