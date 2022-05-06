Суд приговорил бывшую руководительницу «Радиславы» Ольгу Горбунову к 3 годам домашней химии

Суд Советского района Минска приговорил бывшую руководительницу «Радиславы» Ольгу Горбунову к 3 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает телеграм-канал Girl Power Belarus.

О задержании Горбуновой 9 ноября сообщил телеграм-канал Girls Power Belarus. Позже правозащитникам стало известно, что с этого дня бывшая руководительница «Радиславы» держала голодовку.

Как объясняла пресс-служба МВД, Горбуновой вменяют руководство женскими маршами протеста.

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняет основания для задержания пресс-служба МВД.

23 ноября подруга Горбуновой Ольга Ланевская сообщила, что та прекратила голодать после улучшения условий ее содержания: по словам Ланевской, у Горбуновой «появился матрас и возможность спать ночью».

«Удалось передать лекарства, передачу и отправить посылку». В связи с этим она прекратила голодовку», — написала Ланевская.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогала женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действовали убежище для жертв домашнего насилия.

9 марта Минский городской суд ликвидировал объединение.