В Минске судят пинчанина, обвиняемого в подготовке двух терактов; по этому делу подозревают Светлану Тихановскую и BYPOL

Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело против 36-летнего жителя Пинского района Вячеслава Малейчука, обвиняемого в подготовке актов терроризма в военном городке в Печах Борисовского района и на улице Уборевича в Минске в 2021 году. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривает судья Владимир Орешко. Заседание проходит в закрытом режиме.

Малейчука обвиняют в покушении на акт терроризма группой лиц (статья 14 и части 1, 3 статьи 289 УК), незаконных действия в отношении взрывчатых веществ (часть 3, 4 статьи 295 УК), незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК).

«Для устрашения граждан». Депутаты в двух чтениях приняли законопроект о смертной казни за покушение на теракт

26 марта 2021 года ГУБОПиК отчитался о задержании Малейчука, который, по версии следствия, готовил два теракта по указанию BYPOL. МВД утверждало, что житель Пинского района «намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске». Для этого он подготовил два самодельных взрывных устройства, одно заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, второе — в Борисовском районе.

Замглавы МВД Геннадий Казакевич заявлял, что мужчина «поддерживал связь» с инициативой BYPOL, от которой и получил указание совершить теракт «на территории органа внутренних дел или воинского формирования» . «Именно эта инициатива <﻿…﻿> предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL», — сказал Казакевич.

Задержанный с опухшим лицом и ссадинами на камеру сказал, что не знает имени человека, который давал ему это указание. По его словам, он просил, «чтобы на территории части второго взрыва не было», потому что осознавал, что пострадают люди.

Вскоре Генпрокуратура возбудила уголовное дело о подготовке теракта против политиков Светланы Тихановской, Павла Латушко, активиста Антона Мотолько и представителей BYPOL. Всех их, как и Малейчука, внесли в список лиц, «причастных к террористической деятельности».

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — говорил генпрокурор Андрей Швед.