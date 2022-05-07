Россию и Беларусь исключили из Международной теннисной федерации

Беларускую и российскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF). Об этом 6 мая сообщила в фейсбуке федерация тенниса Украины.

Представители России и Беларуси перед голосованием единогласно заявили о несогласии с исключением своих организаций. Украинская сторона настаивала на отстранении от соревнований как федераций, так и отдельных теннисистов из Беларуси и России.

На тайном голосовании 80% участников конференции поддержали исключение беларуской и российской федераций из международной организации.

«Таким образом, федерации тенниса России и Беларуси окончательно отстранены. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем», — говорится в сообщении федерации тенниса Украины.