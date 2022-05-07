На Байконуре задержали блогера, ведущего канал Bald and bankrupt, и гражданку Беларуси

На Байконуре задержали блогера Рича Бенджамина, ведущего канал Bald and bankrupt, и гражданку Беларуси Алину Целюпу, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 18.10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия», — написал Рогозин.

Причину задержания Рогозин не уточняет.

На канал блогера подписаны 3,5 миллиона человек. Последние его ролики посвящены Украине. Ранее он выпустил несколько десятков видео про Беларусь.

31-летняя беларуска Алина появляется в его роликах.

Согласно договору об аренде комплекса «Байконур», на территории одноименного города действуют и российские, и казахстанские законы, а глава местной администрации назначается совместным решением двух стран.



Исправлено в 21.11: Из опубликованной фотографии паспорта стала известна настоящая фамилия девушки — Целюпа.