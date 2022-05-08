Задержанный на Байконуре автор канала Bald and bankrupt сообщил, что его освободили после уплаты штрафа

Автора ютуб-канала Bald and bankrupt Бенджамина Рича, ранее задержанного на Байконуре, оштрафовали на примерно 60 фунтов стерлинга и освободили, сообщил он в своем инстаграме.

Как объяснил Рич, местная полиция задержала его после того, как он отправился в район комплекса «Буран», не получив специальное разрешение, а затем отпустила после того, как он оплатил штраф.

7 мая о задержании блогера и гражданки Беларуси Алины Целюпы, которая иногда появляется в его роликах, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На канал блогера подписаны 3,5 миллиона человек. Последние его ролики посвящены Украине. Ранее он выпустил несколько десятков видео про Беларусь.

Согласно договору об аренде комплекса «Байконур», на территории одноименного города действуют и российские, и казахстанские законы, а глава местной администрации назначается совместным решением двух стран.