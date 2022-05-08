Экстрадированного из России жлобинчанина Дмитрия Подлобникова приговорили к 3 годам колонии

Суд Жлобинского района приговорил экстрадированного из России жлобинчанина Дмитрия Подлобникова к 3 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в насилии по отношению к милиционеру (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд вынес приговор еще 4 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Как пишут правозащитники, по версии следствия, 9 августа 2020 года Подлобников оказывал сопротивление при задержании: бил по щитам милиционеров, пробовал наносить удары одному из силовиков, причинив ему таким образом «моральный ущерб».

По информации dissident.by, в августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через три дня — его мать рассказала правозащитникам, что в тот день жлобинчанина сильно избили. После этого он уехал на заработки в Россию, где его позже задержала полиция.

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Подлобникова на родину до 31 января. Тем не менее, уже 11 января Генпрокуратура Беларуси сообщила об экстрадиции жлобинчанина.