Задержанный Роман Протасевич рассказал о свадьбе, расставании с Софьей Сапегой и «сотне допросов» по разным уголовным делам

Блогер Роман Протасевич, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года, рассказал о расставании с Софьей Сапегой, свадьбе и расследовании своего уголовного дела.

Протасевич опубликовал свадебную фотографию, на которой лицо девушки закрыто, а ее имя блогер не называет. По словам Протасевича, он и Софья Сапега расстались перед посадкой на самолет Ryanair в мае 2021 года, а с октября 2021 года они не общались напрямую и их «фактически ничего не связывает».

Также молодой человек рассказал, что его уголовное дело все еще расследуется, а его объем «уже давно превысил сотню томов». Также он проходит свидетелем по «более чем десятки других и разных дел», в рамках которых его допрашивают «скорее как "эксперта" и человека "с той стороны"». Суммарно, по подсчетом Протасевича, у него было около сотни допросов.

«Каких-то конкретных сроков окончания следствия пока никто не называет. Да и я уже давно перестал спрашивать, потому что этого, кажется, не знает никто», — написал блогер.

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

Спустя месяц стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.

В январе 2022 года Роман Протасевич объявил о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Белякова .

6 мая 2022 года суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии, признав девушку виновной в разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).