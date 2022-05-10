Прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Гомеля, обвиняемого в проколе колес троллейбусов и поджоге машины

Прокуратура направила в суд уголовное дело против 33-летнего жителя Гомеля Ч., сообщают в ведомстве. Местного жителя обвиняют в создании и руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК), покушении на уничтожение чужого имущества общеопасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 218 УК) и актах терроризма (часть 1 и часть 2 статьи 289 УК),

Как пишет ведомство, в сентябре 2019 года Ч. проник на стройобъект в Гомеле «с целью повреждения и уничтожения автокрана и другого имущества» и поджег строительную технику. В ноябре 2021 года обвиняемый проколол шины 39 троллейбусов в транспортном депо, отмечает прокуратура. Кроме того, жителя Гомеля обвиняют в поджоге автомобиля, принадлежащего сотруднику милиции. Причиненный ущерб превысил 12 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.

В прокуратуре утверждают, что Ч. создал телеграм-канал, который суд Центрального района Гомеля признал «экстремистским», а КГБ — «экстремистским формированием». Под это описание подходит телеграм-канал «Лукамем», который насчитывает 905 подписчиков.

В прокуратуре не называют имени обвиняемого, но, судя по всему, речь идет о 33-летнем россиянине Андрее Поднебенном. Его также обвинили в проколе колес 39 троллейбусов и поджоге машины сотрудника милиции. Кроме того, возраст Ч. совпадает с возрастом россиянина.

В конце декабря 2021 года КГБ сообщал, что против Поднебенного возбудили уголовное дело об акте терроризма (статьи 289 УК) из-за прокола колес в троллейбусах и поджога машины милицейского начальника. В ведомстве писали, что россиянин жил в Гомеле — в Беларуси у него был вид на жительство.

По информации КГБ, Поднебенный поджег машину первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области «по экстремистским, политическим мотивам», а колеса троллейбусов проколол «с целью остановки движения общественного транспорта».