ГУБОП отчитался о задержании минчанина, который записал ролик со словами «Слава Украине» и «Путин *****» [негодяй] на фоне салюта

ГУБОП отчитался о задержании минчанина, который записал в инстаграме ролик со словами «Слава Украине» и «Путин ***** [негодяй]». Запись в канале размещена с хештегом #оскорбилсвятое.

На первой сторис молодой парень около Площади Свободы снимает салют и кричит «Слава Украине».

«Салют максимальное ****** [убожище]. ****** [убожище]. ****** [убожище]. ****** [убожище] жесткое, ***** [черт]. А знаете, не забывайте, то, что деды воевали, ***** [черт], реально. Слава Украине, Путин ***** [негодяй]», — продолжает минчанин.

На видео после задержания парень говорит, что работает таксистом и называет свой заработок — 2 000 рублей. Также он признается, что ранее употреблял марихуану.

«В социальной сети Instagram я высказался отрицательно по поводу спецоперации нынешней в Украине. Также оскорбительно высказался в отношении президента Российской Федерации», — говорит минчанин.

Позже ведомство опубликовало видео с другим задержанным — студентом третьего курса исторического факультета БГУ.

«9 мая выкрикивал "Слава Украине" рядом с Монументом Победы, за что был сегодня задержан сотрудниками правоохранительных органов. Также у меня на телефоне есть видео и фотоматериалы детской порнографии. Подписан на телеграм-каналы, содержащие детскую порнографию», — говорит студент.

Обновлено в 19:21. Добавлена информация про второго задержанного.