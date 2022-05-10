Беларусь развернула на границе с Украиной силы спецопераций

Министр обороны Виктор Хренин объявил о втором этапе проверки сил реагирования, сообщает «Белта». В их рамках на границу с Украиной развернуты силы специальных операций.

По словам министра, проверка спланирована как реакция на учения, которые с 1 мая проходят в странах НАТО.

«На Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии», — рассказал начальник Генштаба Виктор Гулевич.

По словам Гулевича, на Южном направлении «созданная вооруженными силами Украины группировка, общей численностью до 20 000 человек также требует реакции» — сил специальных операций, которые развернуты на «трех тактических направлениях».

4 мая в Беларуси началась «внезапная проверка сил реагирования». Воинским частям и подразделениям «предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач».