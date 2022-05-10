В Барановичах задержали таксиста, который записывал тиктоки о забастовке водителей, сообщает провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

«Ну что, ребятушки. Забастовочка таксистов в Барановичах ожидается 10 числа во вторник. 7 утра, на "Короне"», — говорит на видео блогер «taxi_baranovichi».

«Гемор себе бородач нажил в виде протокола за попытку организовать так называемую забастовку, а точнее — незаконное массовое мероприятие», — написали ведущие канала. Блогер помещен в ИВС.

По информации издания Intex-press, с самого утра на парковке у ТЦ дежурили три автомобиля ГАИ и бус МВД. Инспекторы просили приезжающих таксистов уехать и переписывали номера автомобилей.

Ранее бобруйские таксисты сервиса «Яндекс Go» выходили на забастовку 4 мая. Основная причина недовольства — снижение тарифов на услуги службы.