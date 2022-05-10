Ветеринара из Гомеля застрелили во время рыбалки у границы; ранее власти запретили пользоваться лодками в этом районе

9 мая в Брагинском районе во время рыбалки застрелили ветеринара из Гомеля Сергея Чембровича, сообщает гомельское издание «Флагшток».

Информацию о смерти Чембровича «Медиазоне» подтвердила администратор «ПолиВетЦентра», в котором работал ветеринар. Вопрос об обстоятельствах смерти гомельчанина администратор комментировать отказалась, так как «ведутся следственные мероприятия».

Родные Чембровича подтвердили «Нашай Ніве», что ветеринара застрелили.

«Мы не знаем, откуда стреляли, ничего не знаем, ведется следствие», — сказали изданию родственники.

5 мая на портале pravo.by опубликовали решение местных властей о запрете использования лодок на Днепре и Соже на территории Брагинского района.