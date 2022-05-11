Суд запросил 2,5 года колонии экс‑руководителю «Аховы птушак бацькаўшчыны» Виктору Фенчуку

Прокурор запросил 2,5 года экс-руководителю «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктору Фенчуку по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Вясна».

Судебные прения в процессе прошли 10 мая. Кроме лишения свободы, прокурор просит взыскать с Фенчука 196 тысяч рублей.

Процесс ведет судья Елена Мурашко. Виктору Фенчуку вменяют участие в протестной акции. Согласно материалам дела, «Фенчук блокировал движение транспорта на проезжей части и выкрикивал разные лозунги. Во время расследования выявлено еще пять аналогичных эпизодов, совершенных им». О каком конкретно митинге идет речь, правозащитники не уточняют.

Виктора Фенчука задержали задержали 31 августа — в тот же день, когда в офисе организации прошел обыск. На следующий день суд арестовал его на 12 суток, а по истечению срока ареста стало известно, что против активиста завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

На своем сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны» указывает, что организация работает «над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы». Двумя главными целями АПБ обозначает сохранение биоразнообразия и поощрение активной защиты природы населением.