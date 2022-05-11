В Борисове возбудили уголовное дело о хулиганстве против подростка, помочившегося на Вечный огонь у мемориала жертвам фашизма

СК возбудил уголовное дело о злостном хулиганстве группой лиц (часть 2 статьи 339 УК) против 16-летнего учащегося Жодинского профессионального лицея за то, что тот помочился на Вечный огонь возле мемориала жертвам фашизма в Борисове. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Ведомство со ссылкой на материалы дела пишет, что инцидент произошел около полпервого ночи 16 апреля. Несовершеннолетний житель Жодино «справил естественные надобности на "Вечный огонь" воинского мемориала "Жертвам фашизма", а его знакомый В. зафиксировал это с помощью мобильного телефона», утверждает прокуратура.

Впоследствии знакомый подроста выложил видео в инстаграм, а спустя несколько дней его увидели сотрудники милиции.

Прокурор санкционировал заключение под стражу учащегося профлицея «исходя из тяжести, общественной опасности и циничности содеянного». Подростку грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее о случившемся писал провластный телеграм-канал «Обратная сторона». Он утверждал, что уголовное дело завели против двоих жлобинчан, однако прокуратура этого не уточняет.