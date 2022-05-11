Две улицы в Барановичах назовут именами пилотов, которые погибли при крушении самолета над городом в мае 2021 года

В Барановичах две новые улицы назовут именами летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые погибли при крушении самолета Як-130 над городом год назад, сообщает Минобороны.

Как передает пресс-служба министерства, в декабре 2021 года такое решение принял Барановичский городской совет депутатов, и решение вступит в силу после официального опубликования.

Улицы в честь летчиков появятся в одном из кварталов микрорайона «Анисимовичи-1», который сейчас застраивают. Улицу «Проектируемая № 1» переименуют в «вулiцу Лейтэнанта Куканенкі» или «улицу Лейтенанта Куконенко». Улица «Проектируемая № 11» будет называться «вулiца Маёра Нiчыпорчыка» либо «улица Майора Ничипорчика».

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая около 12:30. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко погибли. Министерство обороны утверждало, что это крушение произошло из-за технической неисправности.

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб тогда рассказал, что неуправляемый самолет начал лететь в сторону города. Экипаж перешел на резервную систему управления и смог направить самолет в точку без жилых построек, но пилотам не хватило высоты для катапультирования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК).