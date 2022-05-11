Студента из Бреста обвиняют по пяти статьям УК за «создание виртуальной кнопки» на сайте «Черной карты оккупантов»

23-летнего студента из Бреста Константина Рудницкого обвиняют по пяти статьям УК за «создание виртуальной кнопки на сайте» на сайте «Черной карты оккупантов», сообщает Следственный комитет.

По версии ведомства, молодой человек связался с администраторами «экстремистского» телеграм-канала, в котором публикуют личные данные силовиков и их близких, и предложил свою помощь. Позднее он сделал на сайте организации кнопку, «функция которой заключалась в выводе информации для печати».

В декабре 2021 года провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным, который представился как студент брестского университета Константин Рудницкий. Он сказал, что участвовал в доработке «Черной книги Беларуси», где публикуются личные данные силовиков и должностных лиц.

Тогда же в телеграм-канале «Кибер Граф Муравьёв Виленский» показали скриншоты с, как утверждается, перепиской обвиняемого с организацией «Кибер-Партизаны», где пользователь под ником Konstantin Rudnitsky предложил свои услуги — и его попросили помочь с «Черной картой оккупантов». Это отдельный проект, не связанный с «Черной книгой Беларуси».

СК утверждает, что в ходе обыска у брестчанина изъяли ноутбук, где обнаружили файлы, «созданные для осуществления функции печати», а в содержимом кода нашли комментарии обвиняемого, в которых он объяснял работу кода.

Как пишет ведомство, Рудницкий в ходе допроса сказал, что полностью понимал незаконность действий администраторов сайтов, но полагался на конфиденциальность.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о пособничестве в незаконном распространении персональных данных силовиков для применения насилия (часть 6 статьи 16 и статья 364 УК) и для воздействия на силовиков (часть 6 статьи 16 и статья 365 УК).

Также брестчанина обвиняют в пособничестве в незаконном распространении персональных данных должностных лиц для применения насилия (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 366 УК) и для их оскорбления (часть 6 статьи 16 и статья 369 УК).

Кроме того, Рудницкий проходит и по статье о пособничестве в незаконном распространении информации о частной жизни и персональных данных других лиц без их согласия, что повлекло причинение им вреда (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 203-1 УК).

Рассмотрение дела Константина Рудницкого начнется 13 мая в суде Московского района Бреста.

Исправлено в 16:19. В начальной версии новости было указано, что обвиняемый участвовал в развитии сайта «Черной книги Беларуси». На самом деле его обвиняют в разработке «Черной карты оккупантов». Это отдельные проекты.