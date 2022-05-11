Суд признал экстремистской организацией независимый профсоюз работников «Гродно Азот»

Гродненский областной суд по заявлению прокуратуры признал первичную организацию беларуского независимого профсоюза «Гродно Азот» экстремистской организацией, сообщает ведомство.

По утверждению Генпрокуратуры, «деятельность названной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов».

В законе «О противодействии экстремизму указано» указано, что экстремистской организацией является организация, «осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая» ее.