«Вясна»: в Слониме судья попросил обвиняемого исполнить гимн Беларуси; тот согласился и спел

В суде Слонимского района судья Сергей Манько попросил у обвиняемого в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) Евгения Ивановского исполнить гимн Беларуси, и тот согласился, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как передают правозащитники, ранее Евгения Ивановского осудили на 2 года и 3 месяца колонии по обвинению в краже (часть 2 статьи 205 УК). До суда по нынешнему делу мужчина отбывал наказание в ИК-12, где его допрашивали и по новому делу.

По версии следствия, поздно вечером 18 июня 2021 года возле магазина «Колосок» в Слониме Ивановский вырвал из крепления флаг Беларуси, при этом часть древка, на котором крепился флаг, сломалась. В материалах дела указано, что обломки древца обвиняемый «выбросил в неустановленном месте», а сам флаг положил себе в карман.

Ивановский не признал своей вины и сказал, что действительно снял флаг, но не совершал над ним надругательство, а древко случайно сломалось у основания крепления. Обломки он оставил на том же месте возле магазина, а флаг аккуратно сложил и положил в карман.

Обвиняемый рассказал, что хотел вывесить флаг на фасаде в день Независимости, но у него не было денег на покупку, поэтому он решил его похитить.

Как передают правозащитники, на суде стало известно, что в то время Ивановский находился под превентивным надзором после совершения предыдущего преступления. Он выпил и повздорил с соседом, который вызвал на него милицию. Та забрала его в уголовно-исполнительную инспекцию и завела протокол о несоблюдении требований надзора (статья 25.11 КоАП). При осмотре у мужчины нашли флаг, и Ивановский рассказал милиционерам, где его взял.

За хищение флага мужчину арестовали на 15 суток по статье о мелком хищении (статья 11.1 КоАП). После выхода его задержали, а вскоре и осудили за кражу. Уже в колонии Ивановский узнал, что историю с флагом переквалифицировали в «надругательство над государственными символами» (статья 370 УК), а на него завели уголовное дело.

На суде обвиняемый сказал, что очень уважительно относится к беларускому флагу. Судья спросил его, что символизирует каждый из цветов на флаге, и мужчина ответил на этот вопрос правильно. Тогда судья спросил:

— А гимн Беларуси знаете?

— Конечно!

— А спеть по две первых строчки с каждого куплета сможете?

— Легко!

Как сообщают правозащитники, Ивановский исполнил то, что у него попросил судья.

Прокурор запросил для обвиняемого 3 месяца ареста. Судья вынес ровно такое наказание. Однако так как Ивановский уже отбывает наказание за предыдущее преступление, то путем поглощения более строгим наказанием менее строгого ему назначили такой же срок в колонии, как и был прежде. То есть срок лишения свободы у слонимчанина не изменился.