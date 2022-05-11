Максим Знак написал сборник рассказов о жизни в заключении; их опубликуют в издательстве «Время»

Адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак, осужденный на 10 лет колонии, написал сборник рассказов о жизни в заключении «Зекамерон». Книга выйдет в издательстве «Время».

Как указано на сайте издательства, Знак «в заключении написал ряд стихотворений, фантастическую повесть и сборник рассказов "Зекамерон" о жизни и отношениях между людьми в заключении».

Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В декабре того же года ему и Марии Колесниковой предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) — таковым следствие сочло весь Координационный совет — и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Минский областной суд приговорил членов Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Позже Знак посчитал, что его срок заканчивается 17 января 2030 года.