Суд приговорил бывшего помощника прокурора Евгения Бабака к 4 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего помощника прокурора Евгения Бабка к 4 годам колонии, передает «Наша Ніва».

Судья Валентина Зенькевич признала его виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК).

Об увольнении из прокуратуры Бабак рассказал «Нашай Нiве» еще 21 августа 2020 года: «Решение уйти из прокуратуры спело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа».

Бывшего помощника прокурора задержали утром 10 июня 2021 года. Как рассказали его родственники, Бабак болел коронавирусом и оставался дома, когда с ним пропала связь. Его приехал проведать брат и обнаружил сломанные двери и разгромленную квартиру.

Позже в МВД сообщили, что Бабака задержали сотрудники милиции. Его арестовали 11 июня на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага» (статья 24.23 КоАП). 25 июня стало известно, что он получил еще 15 суток ареста.

Как сообщал TUT.by, сокамерники бывшего помощника прокурора рассказали, что на него составили новый протокол за информацию, которую нашли в его телефоне. По их словам, это был или репост, или комментарий, или сохраненная картинка.

9 июля стало известно, что Бабак стал подозреваемым по уголовному делу.