Суд по делу вдовы Андрея Зельцера пройдет в закрытом режиме

Суд по делу вдовы Андрея Зельцера Марии Успенской пройдет в закрытом режиме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Вдову Андрея Зельцера обвиняют в соучастии в убийстве (статья 16 и часть 2 статьи 139 УК) сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка (позывной «Нирвана»).

В расписании суда также указано, что Успенскую будут судить как «лицо, совершившее общественно опасное деяние». Согласно пункту 13 статьи 6 УПК, так называют человека, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием).

В декабре 2021 года правозащитники сообщали, что Успенскую перевели в РНПЦ психического здоровья в Новинках для прохождения психиатрической экспертизы.

Марию Успенскую задержали 28 сентября после перестрелки, в которой погиб ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. 9 октября ее перевели в СИЗО на Володарского в Минске.

Обновлено в 22:42. Добавлена информация о том, что Успенскую будут судить как «лицо, совершившее общественно опасное деяние».