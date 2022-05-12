С выставки «Арт-Минск» сняли работы как минимум 15 художников, сообщает журнал Chrysalis.

По информации авторов, с которыми удалось поговорить изданию, причиной снятия работ была цензура и «некие списки людей с иной политической позицией, пришедшие из Минкульта».

Издание «Зеркало» пишет, что «в кулуарах, а также в "подзамочных" записях в социальных сетях неоднократно озвучивалось иное число художников, чьи картины якобы были сняты с выставки, — более 40».

Изначально к участию отобрали 240 художников и 550 работ. На данный момент известно о снятии картин Вадима Богдана, Александра Бельского, Станислава Гурского и его жены Анастасии Хоботовой.