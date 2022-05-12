Сотрудники уголовного розыска провели обыск по делу корреспондента Юрия Гонцаревича в редакции Intex‑press

Сотрудники уголовного розыска пришли с обыском в редакцию барановичского издания. Об этом сообщает само издание.

По информации журналистов, обыск провели по делу по задержанного корреспондента издания Юрия Гонцаревича. В результате обыска изъяли фототехнику, с помощью которой, согласно постановлению на обыск, были сделаны снимки военной техники на аэродроме в Барановичах, пишет Intex-press.

5 мая провластный телеграм-канал «Обратная сторона» сообщил, что против 23-летнего корреспондента барановичского издания Intex-Press Юрия Гонцаревича возбудили уголовное дело по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

В «покаяльном» видео корреспондент рассказал, что отправлял фото «предположительно, российской военной техники» изданиям «Зеркало» и «Радыё Свабода».