Власти и администрация о забастовке на молочном комбинате в Молодечно: сокращений не было, проведем перерасчет зарплат

Сокращений на Молодечненском молочном комбинате не было, а низкие зарплаты сотрудников — сбой новой программы, поэтому руководство проведет перерасчет, утверждается в материале «Маладзечанскай газеты».

Автор текста раскритиковал вышедших на забастовку работников комбината и задал вопрос, для чего они вышли за проходную, а не пошли поговорить с руководством.

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Также журналист написал, что «новая программа при начислении зарплаты дала сбой», поэтому руководство проведет перерасчет — и люди «получат то, что им положено».

Он утверждает, что на предприятии достаточная загрузка участков по производству сыров и цельномолочной продукции, а списочный состав работников составляет 232 человека вместо 50. «Ни один человек не был сокращен», — заявляется в тексте.

Также автор привел цитату начальницы производства Лидии Ставровой: «Хотим сохранить людей, внедрять и продвигать новое. Работа всегда будет, и люди будут получать достойную зарплату». Кроме того, процитировал и первый заместитель председателя Молодечненского райисполкома Павел Губко: «Это предприятие работает стабильно. При реорганизации производство сохранено, штат работников укомплектован».

Сотрудник «Маладзечанскай газеты» утверждает, что поговорил с теми работниками предприятия, которые выходили за проходную: «Людям стыдно. И их можно понять. Они стали "куклами" в руках умелого режиссера». Он также написал, что за проходную 11 мая вышло «порядка десяти работников».

Утром 11 мая работники Молодечненского молочного комбината объявили забастовку из-за резкого снижения зарплат и массовых сокращений. После того, как десятки бастующих собрались у проходной, к ним приехали «люди из Минска», которые пообещали всем недовольным единоразовую выплату, и те возобновили работу. Сообщалось также о забастовках на филиалах предприятия в Нарочи и Воложине, но чем они закончились, неизвестно.