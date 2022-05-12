Суд приговорил экс‑руководителя «Аховы птушак бацькаўшчыны» Виктора Фенчука к 2,5 годам колонии

Суд Московского района Минска приговорил экс‑руководителя «Аховы птушак бацькаўшчыны» Виктора Фенчука к 2,5 годам колонии по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Зеленый портал».

Как уточняют журналисты, Фенчуку осталось провести в заключении около полутора лет, так как время в СИЗО засчитывается как день за полтора.

По версии обвинения, Виктор Фенчук участвовал в протестной акции. Согласно материалам дела, «Фенчук блокировал движение транспорта на проезжей части и выкрикивал разные лозунги. Во время расследования выявлено еще пять аналогичных эпизодов, совершенных им». О каком конкретно митинге идет речь, неизвестно.

Прокурор запросил для Виктора Фенчука 2,5 года колонии. Судья Елена Мурашко вынесла ровно такое наказание.

Иск Минсктранса в размере 196 319 рублей и 74 копеек суд выделил в отдельное производство.

Виктора Фенчука задержали задержали 31 августа — в тот же день, когда в офисе организации прошел обыск. На следующий день суд арестовал его на 12 суток, а по истечению срока ареста стало известно, что против активиста завели уголовное дело о грубом нарушении порядка.

На своем сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны» указывает, что организация работает «над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы». Двумя главными целями АПБ обозначает сохранение биоразнообразия и поощрение активной защиты природы населением.

19 марта 2022 года Верховный суд ликвидировал «Ахову птушак Бацькаўшчыны».