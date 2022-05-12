В Гродно после обращения провластной активистки закрыли выставку «Скульптура»

В Гродно закрыли выставку «Скульптура», сообщил куратор выставки Иван Артимович на своей странице в фейсбуке.

«Сегодня окончательно — выставка закрыта и не откроется! Предложенная нам форма дальнейшей работы не удовлетворила ни меня, ни администрацию галереи», — написал Артимович.

Выставку закрыли «по техническим причинам» через 4 часа после открытия 29 апреля. На следующий день провластная активистка Ольга Бондарева опубликовала в своем телеграм-канале обращение к начальнику отдела культуры Гродненского горисполкома Денису Черняку. Бондарева призвала «принять самые срочные меры» для отмены выставки.

«О художественной ценности, а точнее, ее отсутствии, данной выставки можно судить по представленным экспонатам. Видимо, других выставок жители Гродно недостойны, или у отдела культуры города Гродно для гродненцев других художников нет, а только упоротое змагарье, создающее не красоту вокруг себя, а деструктивное убожество», — написала активистка в обращении к чиновнику.

В обращении Бондарева отметила, что куратор выставки Артимович в августе 2020 года был инициатором сбора подписей под обращением к Александру Лукашенко «Художники против насилия» и «первым под этим обращением поставил подпись».