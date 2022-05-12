У жителя Быховского района украли ловушку, установленную для того, чтобы ничего не украли на стройке возле дома

24 апреля житель Быховского района обратился в милицию с заявлением о краже фотоловушки, которую он установил для того, чтобы ничего не украли на стройке возле дома, передает агентство «Минск-Новости».

Хозяину фотоловушки на телефон пришло сообщение с фотографией похитителя — им оказался 63-летний местный житель. Во время допроса задержанный объяснил, что забрал фотоловушку домой «из любопытства», рассказала представительница СК Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие».

«Не найдя в приборе ничего интересного, попытался от него избавиться. Было поздно, так как на след похитителя вышли сотрудники милиции», — сказала она и добавила, что местного жителя обвиняют в краже (часть 1 статьи 205 УК).