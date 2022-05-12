Депутаты приняли в первом чтении законопроект о введении в Беларуси заочных судов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», по которому в стране введут заочные суды, сообщается в телеграм-канале Палаты представителей.

Для продвижения законопроекта депутаты позднее проголосуют за него во втором чтении. Когда состоится голосование, в Палате представителей не уточнили.

Законопроект предусматривает создание института «специального производства». Его будут применять в случае, если обвиняемый находится вне Беларуси и совершил преступление либо против мира и безопасности человечества, либо против государства, либо иное преступление, «совершение которого влечет угрозу национальной безопасности».

Как уточняется, сейчас законом не предусмотрено заочное уголовное преследование. Из-за этого нет следствие не может передать уголовное дело прокурору для направления в суд в том случае, когда иностранное государство отказывается помочь беларуским следователям.

Согласно законопроекту, специально производство можно провести без запроса о выдаче человека по постановление Генпрокурора либо председателя СК или КГБ с согласия Генпрокурора.

Как считают власти, законопроект «позволит обеспечить принцип неотвратимости уголовной ответственности», а также даст право на специальную конфискацию.