«Зеркало»: во время проверки сил реагирования пострадали двое военнослужащих, один из них находится в реанимации

Во время второго этапа проверки сил реагирования пострадали двое военнослужащих, пишет «Зеркало» со ссылкой на читателя и сотрудника Гродненской университетской клиники.

По утверждению издания, вечером 12 мая в университетскую клинику и военный госпиталь в Гродно поступили двое военнослужащих. По предварительной информации, они получили травмы при сцепке танков или БТРов.

«В Гродно им оказывается помощь. Одному из пострадавших уже было удалено одно легкое. Оперировали парней сегодня ночью. Один из них в реанимации университетской клиники на ИВЛ в тяжелом состоянии. У него множественные переломы, разрыв легкого, травмы кишечника. В общем, травмы и костей, и внутренних органов. Второй — полегче. Он вроде бы находится в военном госпитале», — цитирует «Зеркало» читателя.

«Одного военного у нас точно оперировали. Сделали резекцию легкого. Стабильный. Непонятно, почему привезли в нашу клинику: военных отправляют по обыкновению в гродненский военный госпиталь. Вроде БТРом прижало», — добавляет один из сотрудников Гродненской университетской клиники.

Где произошел инцидент, неизвестно. «Зеркало» пишет, что около Гродно есть один танковый полигон — недалеко от агрогородка Гожа.

На горячей линии Миобороны корреспонденту «Зеркала», представившемуся родителем призывника, дежурный ответил, что «ничего про солдат не слышал» и это «неверная информация».

«Я вам точно говорю, что ни сегодня, ни вчера ни на каком полигоне никто не пострадал. Плохо, что слухи всякие неправильные распространяются. Не переживайте», — сказал сотрудник Министерства обороны.