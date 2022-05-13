Против минчанина, который залил краской 7 баннеров, возбудили дело о хулиганстве

Против 48-летнего минчанина возбудили дело о хулиганстве (статья 339 УК) за «повреждение» краской 7 баннеров с военными, сообщает МВД.

По сообщению ведомства, минчанин «принимая меры конспирации» бросал в рекламные щиты «емкости с краской».

По месту жительства у него обнаружили краску и бело-красно-белый флаг с гербом «Пагоня».

«Ущерб, причиненный городскому имуществу — объектам благоустройства, зданиям, сооружениям и иным объектам подлежит взысканию с виновного лица в стократном размере», — рассказал замначальника криминальной милиции Сергей Новик.