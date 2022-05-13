Мининформ на три месяца приостановил работу издательств «Лимариус» и «Книгосбор»

Министерство информации на три месяца приостановило работу издательств «Лимариус» и «Книгосбор», сообщается на сайте ведомства.

Причиной названы нарушение пункта 3 статьи 28 Закона «Об издательском деле». По сообщению ведомства, издательства нарушили сроки уведомления об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

В апреле по тем же причинам мининформ приостановил деятельность издательств «Галіяфы» и «Медисонт».

Издательство «Лимариус» выпускает книги мемуаров в серии «Беларуская мемуарная библиотека» и творчество политолога Александра Федуты, которого обвиняют в подготовке покушения на Александра Лукашенко.

Издательство «Книгосбор» выпускает книги поэта Рыгора Бородулина, писателя Виктора Мартиновича, детскую литературу.

13 января 2021 года сотрудники ДФР приходили в офис «Книгосбора» и домой к его директору. У издательства забрали цифровую технику и полтысячи экземпляров романа Виктора Мартиновича «Революция». Аккаунт издательства заблокировали. Винярского отпустили в тот же день под подписку о неразглашении. 17 июля издательству вернули технику, изъятую во время обыска.