КГБ внес в «список террористов» подозреваемых по делу инициативы «Буслы ляцяць»

КГБ внес в «список террористов» четырех подозреваемых по делу инициативы «Буслы ляцяць». Обновленный список появился на сайте ведомства.

Андрей Будай, Алексей Гамеза и Алексей Иванисов обвиняются по статьям о разжигании розни (статья 130 УК), создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней (статья 290-4 УК), теракт в отношении государственного или общественного деятеля (статья 359 УК) и призывы к санкциям (статья 361 УК).

Александра Муравьёва обвиняют по двум статьям: создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней (статья 290-4 УК) и теракт в отношении государственного или общественного деятеля (статья 359 УК).

Кроме того, в списке фигурирует Дмитрий Нешта из Брестской области. Он обвиняется по статье о теракте (статья 289 УК).

8 апреля прокуратура направила в суд дело против активистов инициативы «Буслы ляцяць». Некоторые эпизоды уголовного дела связаны с повреждением автомобиля судьи Борисовского района в марте 2021 года и окна в квартире, где «проживает работник прокуратуры Минска с малолетним ребенком» в апреле 2021 года.

С 2020 года КГБ внес в "список террористов" 46 граждан Беларуси. Среди них Светлана Тихановская, Степан Путило, Роман Протасевич