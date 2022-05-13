«Наша Нiва»: задержан блогер, снявший забастовку работников молочного комбината в Молодечно

В Молодечно задержан блогер Ростислав Чепурной, который снял забастовку работников молочного завода, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на его друга.

«Как и где его схватили, я не знаю. Но в тот же вечер пришли за его женой, сказали: "Пройдемте". Она поинтересовалась, где Ростислав, ответ был: "А Ростислав уже у нас". После у них дома был обыск, забрали мобильники, компьютерную технику», — утверждает друг Чепурного.

Где сейчас находится блогер, неизвестно, пишет издание. По словам приятеля, Чепурного уже осудили на 10 суток.

Утром на сайте «Минской правды» вышел материал о молодеченском комбинате. Сотрудница издания пообщалаьс в том числе с Ростиславом Чепурным. На видео он говорит, что он приехал к комбинату и «снял видео, не разобравшись в ситуации».

«Мое видео потом использовали экстремистские телеграм-каналы, средства массовой информации и выставили эту информацию в своем ракурсе. Так как я человек аполитичный, не касаюсь политики, не вникаю, то, конечно, это повлияло очень негативно на мою репутацию. Предприятие на сегодня работает в прежнем режиме, оно не останавливалось. Просто в следующий раз я буду изучать информацию более детально, со всех сторон и тогда уже принимать решение, публиковать это на всеобщее обозрение либо нет», — сказал Чепурной на видео.

О задержании и общении с сотрудниками милиции блогер не упомянул.

Работники Молодеченского молочного комбината вышли на забастовку 11 мая. Первым о ней рассказал в своем инстаграме Ростислав Чепурной. Он снял на телефон работников предприятия, собравшихся на проходной. Они сказали блогеру, что проблемы начались в феврале, когда комбинат стал производственным участком Минского молочного завода: зарплаты упали до 200-300 рублей, а штат сократили с 200 до 50 человек. Тогда рабочие решили выйти на забастовку и вызвать руководство на разговор.

Участвовавшая в стачке работница предприятия рассказывала «Медиазоне», что раньше на комбинате получали в среднем около тысячи рублей, а «самая мизерная зарплата была 660». Теперь работники получают по 300-400 рублей. После того, как десятки бастующих собрались у проходной, к ним приехали «люди из Минска», которые пообещали всем недовольным единоразовую выплату, и те возобновили работу.

Обновлено в 13:35. Добавлены цитаты из материала «Минской правды».