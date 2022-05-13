Житель Буда‑Кошелево попросил знакомого купить для него метадон — после употребления он умер; за это будут судить покупателя

Осенью в Буда-Кошелево после употребления метадона умер 37-летний местный житель. Следственный комитет предъявил обвинения 19-летнему знакомому погибшего, который купил наркотик по его просьбе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 октября будакошелевец вернулся домой с заработков в России и «в течение двух дней активно проводил досуг, практически не спал, употреблял энергетические напитки». 6 октября он попросил 19-летнего знакомого заказать для него грамм метадона в интернет-магазине. Обвиняемый согласился, и они вместе забрали закладку.

Вечером 37-летний мужчина поехал к другу и остался у него ночевать. Утром приятель не смог разбудить его и вызвал скорую. Мужчина умер, несмотря на реанимационные мероприятия. По утверждению СК, в его организме эксперты обнаружили «летальную концентрацию метадона, наличие амфетамина и альфа-PVP».

В квартире обвиняемого, которого в пресс-релизе СК называет «сбытчиком», оперативники нашли приспособления для курения и марихуану. По информации ведомства, местный житель «неоднократно оказывал услуги жителям Буда-Кошелевского района в приобретении наркотиков, за что брал себе часть товара», и «сам являлся наркопотребителем».

19-летнему будакошелевцу предъявили обвинения в обороте наркотиков с целью сбыта, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 5 статьи 328 УК) и в приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (часть 1 статьи 328 УК). Расследование уголовного дела завершено.