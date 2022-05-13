«Наша ніва»: силовики задержали основателя медицинского центра «Нордин» Дмитрия Сайкова и его жену

Силовики задержали основателя медицинского центра «Нордин» Дмитрия Сайкова и его жену, сообщает «Наша ніва».

По информации издания, их задержали в загородном доме в Браславе.

Ранее издание писало об обыске в медицинском центре. В «Нордин» «Медиазоне» рассказали, что центр работает в прежнем режиме и отказались дальнейших комментариев.

В Беларуси медицинский центр «Нордин» работает около 20 лет. В штате находится 450 сотрудников.

Согласно официальной биографии на личном сайте, Сайков родился в Иркутске. Окончил «Минский медицинский институт», работал наркологом.

5 мая Минздрав сообщил о приостановке действия лицензий на деятельность медцентров «ЛОДЭ» и «Клиника А1» с 16 мая.