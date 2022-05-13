Россия выдала Беларуси гомельчанина Михаила Зубкова, несмотря на запрет ЕСПЧ

Сегодня утром Россия экстрадировала в Беларусь гомельчанина Михаила Зубкова, которого на родине обвиняют в насилии либо угрозе насилием сотруднику ОВД (статья 364 УК), сообщили «Медиазоне» в комитете «Гражданское содействие». Это подтвердила и его адвокат Роза Магомедова.

«Да, сегодня в 10 часов его отвезли на самолет и передали в Беларусь», — сказала защитница.

«Генпрокуратура РФ удовлетворила требование белорусских властей об экстрадиции Зубкова. Мы обжаловали это решение. 3 мая нам удалось добиться обеспечительных мер в рамках правила 39 регламента ЕСПЧ. Иными словами, Европейский суд запретил экстрадицию Михаила в Беларусь», — рассказали в комитете. 5 мая суд отклонил жалобу адвоката Зубкова.

Зубкова задержали в Москве в октябре 2021 года. Тогда было известно, что он находился в розыске по делу о насилии или угрозе насилия милиционеру. Известно, что ов сентябре 2020 года он участвовал в марше в Гомеле, после чего его задержали сотрудники ОМОНа. Тогда гомельчанин провел 15 суток в ИВС — по какой статье, не уточнялось.