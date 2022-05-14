Бывший политзаключенный, заявивший об избиении силовиками, не выходит на связь после вызова в КГБ

Бывший политзаключенный Артем Дубский — брат признанного политзаключенным Ильи Дубского — не выходит на связь после заявления об избиении силовиками и вызова в КГБ 12 мая. Об этом сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Как пишут правозащитники, Дубский приехал из Польши в Осиповичи, чтобы навестить свою семью. 11 мая он вместе с родными поехал в Минск, где бывшего политзаключенного на выходе из ТЦ «На Немиге» задержали и избили «бойцы в масках».

«Когда выходили из здания, к нам подбежали шесть или семь бойцов в масках, вырвали из моих рук телефон, повалили на землю, избили, заковали в наручники и закинули в машину», — рассказал Дубский изданию «Зеркало».

По информации MAYDAY, в ведомстве Дубскому сообщили, что причиной задержания стало его «оценочное суждение о том, что гражданин Беларуси, находящийся в Польше — Сергей Васильев — является агентом КГБ РБ».

«С марта 2011 года по май 2019-го на постоянной основе я проживал в Польше. Примерно четыре года назад, в 2018-м, там же имел несчастье познакомиться с человеком, представившимся Сергеем Васильевым. Я написал заявление [польским правоохранителям] о том, что этот человек вероятно имеет какое-то отношение к белорусским спецслужбам: у меня были основания так полагать», — рассказал бывший политзаключенный «Зеркалу».

Дубскому предложили остаться на «служебной квартире» на ночь, чтобы 12 мая он снова явился в КГБ на «оперативно-розыскные мероприятия». Когда тот отказался, сотрудники КГБ зачитали на камеру повестку о необходимости явки в качестве лица, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Когда Дубский возвращался в Осиповичи после допроса, за ним следовала машина с тремя «людьми в масках», рассказал бывший политзаключенный «Зеркалу».

Его знакомый рассказал изданию, что 12 мая Дубский так и не попал в Минск: около полудня его задержали в Осиповичах. Где он находится, неизвестно.

«К машине, которая следила за ними, присоединился бус. Артем вышел на улицу, и его "скрутили". Сестра звонила в РОВД, там сказали что он в КГБ "в гостях"», — сказал знакомый Дубского.

«Заявление в 102 о пропаже человека толку не принесло — МВД утверждает, что не знают, где Артем. Наличие Дубского отрицают в КГБ, в ЦИП на Окрестино и в СИЗО», — сообщает MAYDAY.